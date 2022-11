Ticketmaster perui perjantaille suunnitellun Taylor Swift -lipunmyynnin – kysyntää niin paljon, että keikkoja tarvittaisiin 20-kertainen määrä

Lippuja Swiftin maaliskuussa alkavalle kiertueelle on ollut ennakkomyynnissä etukäteen faneiksi rekisteröityneille. Yhtiön blogipäivityksen mukaan lippuja myytiin tiistaina yli kaksi miljoonaa, mikä on enemmän kuin yhden artistin lippuja on yhden päivän aikana koskaan myyty.