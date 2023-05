Tiktok yrittää estää oikeusteitse videosovelluksen kieltämisen Yhdysvaltain Montanassa

Montana on ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, jossa tällainen päätös on tehty. Kiellon on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna. Sen jälkeen Tiktokin käyttäminen, käyttömahdollisuuden tarjoaminen tai latausmahdollisuuden tarjoaminen rikkoisivat kieltoa. Jokaisesta rikkomuksesta voidaan rangaista 10 000 dollarin sakolla joka päivä. Kiellon mukaan Applen ja Googlen olisi poistettava Tiktok sovelluskaupoistaan.