Tilanne Kosovon ja Serbian välillä jälleen kiristynyt – asiantuntija ei pidä sotatoimien alkamista todennäköisenä

Kriisin taustalla on pitkäaikaisia kiistoja, joiden perussyynä on se, että Serbia ei edelleenkään tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. Lisäksi kiistassa on kyse Kosovon serbiväestön asemasta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala STT:lle. Yli 90 prosenttia Kosovon asukkaista on albaaneja, mutta maassa on pieni serbivähemmistö.