Trump saapui New Yorkiin, jossa hänen odotetaan antautuvan poliisille

New Yorkissa on varauduttu järjestyshäiriöihin ennen Trumpin saapumista vanhaan kotikaupunkiinsa. Liikkumista Manhattanin Trump Towerin sekä syytteiden luvun näyttämönä toimivan oikeustalon ympäristössä on rajoitettu, ja alueella on salaisen palvelun agentteja. Trump yöpyy tiistain vastaisen yön Trump Towerissa.