Trump tähyää republikaanien presidenttiehdokkaaksi 2024 – puolueen sisäisestä esivaalista voi kuitenkin tulla tiukka

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on julistanut haluavansa ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Vaikka Trumpin kannatus republikaanipuolueen sisällä on edelleen vankka, ei hänen ehdokkuutensa ole lainkaan varma asia. Ensin on voitettava puolueen sisäinen kilpailu siitä, kuka asetetaan ehdolle. Republikaanien sisäiset esivaalit järjestetään näillä näkymin helmi-kesäkuussa 2024.