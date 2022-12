Trumpien perheyritykset tuomittiin veropetoksesta Yhdysvalloissa –tuomio toiminee poliittisena riippakivenä ex-presidentille

Braggin mukaan kyse on ensi kerrasta, kun Trumpin yhtiöt on tuomittu rikoksesta. Seurauksena määrätty sakko on vaatimattomana pidetyt alle 2 miljoonaa dollaria. Tuomion arvellaan rajoittavan yhtiöiden toimintaa jatkossa ja toimivan poliittisena riippakivenä Trumpille.