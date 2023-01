Trumpin konsernin pitkäaikaiselle talousjohtajalle vankeustuomio veropetoksista, lisäksi liki kahden miljoonan dollarin korvaukset

Liikemiehen toimista on aloitettu viime vuosina useita eri tutkintoja, joista osa on edelleen käynnissä. Näiden osalta otsikoissa ovat tuoreeltaan olleet muun muassa hänen verotietonsa, jotka Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea julkisti viime kuussa. Esillä on ollut myös vuoden 2021 kongressitalon hyökkäystä tutkinut komitea, joka suositteli nostamaan rikossyytteitä Trumpia vastaan, sillä hänen on katsottu yllyttäneen kannattajiaan hyökkäykseen.