Trumpin läheinen neuvonantaja vahvistaa: Ex-presidentti aikoo ilmoittaa tiistaina lähdöstään presidenttikisaan

Mediatietojen mukaan Trumpin lähipiirissä on ollut erimielisyyttä siitä, kannattaako ex-presidentin kertoa ehdokkuussuunnitelmistaan tilanteessa, jossa välivaalien ääntenlasku on yhä kesken ja republikaanipuolueen tulos on jäänyt alle odotusten. Asiasta kirjoittaa muun muassa Guardian-lehti.