Trumpin mukaan rikossyytteitä ei olisi, jos hän ei hakisi uutta presidenttikautta

Trump oli jo ennen lauantaisia esiintymisiään vastannut syytteisiin omassa Truth Social -viestipalvelussaan sekä videolausunnossa. Liikemies on kutsunut "Smithiä" mielenvikaiseksi ja "Trumpin vihaajaksi". Lisäksi hän on yrittänyt maalata syytteistä kuvaa vaalien häirintänä, jonka takana on jatkokaudelle pyrkivä Joe Biden ja tämän kampanjatiimi.