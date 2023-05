Lähteet: Israelin ja Gazan välille syntyi tulitaukosopimus – medioiden mukaan taistelut ovat silti jatkuneet

Yli 30 ihmistä Gazassa ja kaksi ihmistä Israelissa surmanneisiin taisteluihin on sovittu tulitauko, kertovat egyptiläis- ja palestiinalaislähteet. Egyptiläinen turvallisuusviranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että Egyptin välittämissä neuvotteluissa on päästy sopuun tulitauosta lauantai-illasta alkaen, ja palestiinalaislähde on vahvistanut tiedon. Israel ei ole kommentoinut asiaa.