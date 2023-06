Tulvavedet valtasivat Hersonin: keskustan kadusta tuli pienvenesatama – Kahovkan padon tuhoutumisen vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenien päähän

Hersonin eteläosassa lähellä Koshevajoen siltaa sijaitseva tori on kokonaan veden alla. Myös Koshevajoen ylittävän sillan alkuosa on tulvavesien peittämä. Aivan vesirajaan ei pääse, koska sotilaiden mukaan Ukrainan tykistö lopettaa kohta ampumisen, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjä voi vastata tuleen. Lisäksi korkealla ilmassa on sotilaiden mukaan vihollisen tiedusteludrone.