Tunisian tulisi lopettaa siirtolaisten karkottaminen aavikkoiselle raja-alueelle, sanoo YK:n pääsihteeri

Guterresin edustajan mukaan useita siirtolaisia on kuollut Tunisian ja Libyan välisellä rajalla. Lisäksi raja-alueella vaikeissa oloissa on satoja ihmisiä, joilla on vaikeuksia saada ruokaa ja vettä. Heidän joukossaan kerrotaan olevan myös lapsia ja raskaana olevia naisia.