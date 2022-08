Tunnetun venäläisen äärioikeistolaisajattelijan tytär kuoli autopommi-iskussa

Darja Dugina, venäläisen äärioikeistolaisen ajattelijan Aleksandr Duginin tytär kuoli Moskovassa autopommi-iskussa, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass.

1992 syntyneen Duginan ajama auto, joka kuului hänen isälleen, räjähti Bolshie Vjazemyn kylässä Moskovan alueella.

Tassin haastatteleman Dugin vanhemman johtaman Horizon-kansanliikkeen edustajan mukaan räjähdyksen kohde saattoi olla Aleksandr tai molemmat Duginit.

Tassin mukaan Darja ja hänen isänsä olivat yhdessä musiikkifestivaaleilla ja heidän oli ollut tarkoitus matkustaa samassa autossa.

Venäläisen Baza-uutismedian Telegram-kanavan mukaan vanhempi Dugin oli viime hetkellä vaihtanut toiseen autoon. Baza jakoi tapahtumapaikalla kuvattuja videoita, joiden mukaan Dugin saapui räjähdyspaikalle noin kymmenen minuuttia auton räjähdettyä.

Dugina oli monen länsimaan sanktioiden kohteena osallistuttuaan UWI-valeuutisprojektin vetämiseen.

Atlantic Council -ajatushautomon pyörittämän valeuutisten paljastamiseen erikoistuneen Digital Forensic Research Labin mukaan UWI liittyi pahamaineiseen Internet Research Agencyyn, joka pyöritti trollifarmeja ja sekaantui erikoissyyttäjä Robert Muellerin raportin mukaan muun muassa vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin sosiaalisen median valetileillä.

Trollitehtaissa tai -farmeissa työntekijät keskittyvät propagandan levittämiseen internetissä. Suomessa Pietarin trollitehtaasta on kirjoittanut Yle.

Isä on vaikutusvaltainen ajattelija Aleksandr Duginia on toisinaan kansainvälisessä mediassa luonnehdittu "Putinin aivoiksi". Hänen on sanottu lanseeranneen Novorossija- eli Uusi Venäjä -termin, jota käytettiin venäläisessä propagandassa laajalti Ukrainan itä- ja eteläosissa Venäjän alun perin hyökättyä Ukrainaan 2014.

Esimerkiksi kuitenkin Helsingin Sanomien mukaan Dugin ei tosiasiassa kuulu Putinin sisäpiiriin ja hänen vaikutusvaltaansa on liioiteltukin. Samaa mieltä on myös toimittaja ja tutkija Kamil Galeev.

Äärioikeistolaiseksi ja kansallismieliseksi luonnehdittu Dugin on kohauttanut esimerkiksi 2014 toteamalla ukrainalaisista niin kovasanaisesti, että joutui eroamaan professuuristaan.

- Tappakaa, tappakaa, tappakaa ne. Mitään neuvotteluja ei pitäisi järjestää, Dugin kommentoi Anna News -uutistoimiston haastattelussa.