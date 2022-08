Tunnetun venäläisen äärioikeistolaisajattelijan tytär kuoli autopommi-iskussa – tapauksesta aloitettu rikostutkinta

Vaikka Aleksandr Duginin vaikutusvallasta on eriäviä mielipiteitä, hänen ajatustensa on kuitenkin nähty saavan laajalti vastakaikua Venäjällä. Dugin on luonnehtinut itseään perinteisen venäläisen ajattelun jatkajaksi. Duginin on sanottu milloin ajavan uuden Venäjän imperiumin pystyttämistä, milloin euraasialaista liittoa.