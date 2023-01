Tuomiopäivän kellon viisari nytkähti taas eteenpäin

Maailmanloppua ennustavan tuomiopäivän kellon viisari on nytkähtänyt kymmenen sekuntia eteenpäin. Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejulkaisun tutkijoiden hallinnoima kello on nyt 90 sekuntia vaille puolenyön, mikä on lähempänä maailmanloppua kuin kertaakaan sen historian aikana.