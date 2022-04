Tuppurainen toivoo EU:lta selkeitä linjauksia ruplissa maksamisesta – energiaministerit koolla maanantaina

– Suomen tavoitteena on irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta niin pian kuin mahdollista. Tämä on myös EU:n yhteinen vahvistettu tavoite. Tilanne on joiltain osin olennaisesti viime päivinä muuttunut. Me tarvitsemme EU-tasoisia linjauksia siitä, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät lähtisi tekemään keskenään ristiriitaisia tulkintoja, mitä tulee tähän ruplissa maksamiseen, Tuppurainen sanoi.