Turkin diplomaattisesti taitava siirto: Ukrainassa käytävän sodan uskottiin vaikuttava negatiivisesti Turkkiin, mutta soimattu presidentti Erdogan saa nyt kansainvälistä huomiota rauhanedistäjänä

– Ensinnäkin Turkki on yksi Naton merkittävistä jäsenmaista. Turkki on aina muokannut ja tulee jatkossakin muokkaamaan Naton päätöksentekoa. Tietysti päätökset tehdään yksimielisesti, mutta osa maista on tavallaan yhdenvertaisempia kuin toiset. Ja Turkki on yksi näistä maista. Suomen tulisi nähdä Turkin rooli tällaisena, Ülgen sanoo lisäten, että Yhdysvalloilla on toki aivan erityinen asema.