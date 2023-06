Turkin Erdoganilta jälleen kylmä suihku Ruotsin Nato-toiveille

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi ennen tapaamista, että tarkoituksena on esitellä Turkin puolella pöytää vaihtuneille henkilöille sitä, mistä on tähän mennessä sovittu. Kristersson korosti Ruotsin hallituksen kannan olevan edelleen se, että maa on tehnyt kaiken sen, mitä on luvattu.