Turkin Erdoganilla on edessään poikkeuksellisen haastavat vaalit – itsevaltaisen kansanmiehen suosiota nakertaa etenkin monet turkkilaiset tiukille ajanut talouskriisi

Viime vuosina suosio kansan piirissä on kuitenkin rapissut, kun Erdogan ei ole onnistunut hoitamaan Turkkia ravistelevaa talouskriisiä, joka on iskenyt myös moniin AKP:n perinteisiin äänestäjiin. Inflaatio on ollut maassa huimaa, ja liiran arvo romahtanut kovaa vauhtia. Monissa gallupeissa Erdoganin ja tämän valtapuolueen suosio on ollut alhaisin vuosiin.