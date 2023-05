Turkin etsintäkuuluttama toimittaja seuraa maan presidentinvaaleja maanpaossa Berliinissä – "Jos valta vaihtuu, palaan heti"

61-vuotias Dündar on kotimaassaan etsintäkuulutettu "terroristina" ja tuomittu Turkissa vankilaan yhteensä yli 27 vuodeksi. Hänen kotinsa Istanbulissa ja kesäasuntonsa Etelä-Turkissa on takavarikoitu ja hänen elämänsä ja uransa Turkissa on riistetty.