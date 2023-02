Turkin ja Syyrian sairaaloissa työskennellään äärimmäisissä olosuhteissa maanjäristysalueella – kymmeniä tuhansia yritetään hoitaa vähin resurssein

Sodan runtelemassa Syyriassa tilanne on vieläkin vaikeampi. Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö (SOHR) on vedonnut Turkkiin, että se ottaisi rajan yli loukkaantuneita syyrialaisia omiin sairaaloihinsa. Järjestö pyysi myös Turkkia lähettämään lääkäreitä ja hoitajia myös Syyrian tuhoalueille.