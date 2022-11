Turkin pommi-iskusta epäillään poliisin mukaan syyrialaisnaista, jolla on PKK-yhteyksiä – järjestö kiistää tehneensä iskun

Turkin poliisi kertoi aikaisemmin tänään pidättäneensä teosta epäiltynä syyrialaisnaisen, jolla on kytköksiä PKK:hon. Yksityisen NTV-televisiokanavan mukaan nainen on kertonut, että PKK määräsi hänet tekemään iskun. Yhteensä 46 ihmistä on poliisin mukaan otettu kiinni tutkinnan yhteydessä.