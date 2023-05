Turkin vaaleissa odotetaan huikeaa äänestysprosenttia – Erdoganin poliittisen uran kohtalo ratkeaa pian

Erdogan on johtanut 85-miljoonaista kansaa läpi monista mullistuksista. Turkki on kasvanut merkittäväksi toimijaksi sekä sotilaallisesti että geopoliittisesti, ja sillä on rooli Syyrian ja Ukrainan konflikteissa. Sotilasliitto Naton jäsenmaan ja sekä Euroopassa että Lähi-idässä valtaa pitävän Turkin vaalituloksella on merkitystä niin Washingtonissa ja Brysselissä kuin Damaskoksessa ja Moskovassa.