Turkissa äänestetään tänään historiallisissa vaaleissa, jotka ratkaisevat presidentti Erdoganin tulevaisuuden

Turkin oppositioliittouma on pannut pystyyn oman ääntentarkkailujärjestelmänsä verratakseen tuloksia virallisesti ilmoitettuihin. Pääoppositiopuolue CHP on lähettänyt vaaliuurnille ympäri maata noin 300 000 omaa tarkkailijaansa, ja myös Etyj on lähettänyt tarkkailijoitaan.