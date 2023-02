Turkissa edelleen yksittäisiä ihmepelastumisia – järistyksestä selvinnyt syyrialaisperhe kuoli tulipalossa

Tilanne Syyrian luoteisosan kapinallisalueilla on vaikea, sillä avustusten perille pääsemisessä on kestänyt kauan ja alue on jo valmiiksi sodan riepottelema. Ennen viime viikon maanjäristystä lähes kaikki välttämätön humanitaarinen apu alueen yli neljälle miljoonalle ihmiselle kulki vain yhden rajanylityspaikan kautta. Ainoan rajanylityspaikan toiminta keskeytettiin muutamaksi päiväksi järistystuhojen vuoksi.