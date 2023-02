Turkissa etsitään maanjäristyksen jäljiltä yli sataa "nimetöntä" lasta, jotka joutuivat erilleen omaisistaan

Sosiaalisessa mediassa jaetaan päivittäin listoja ja kuvia lapsista, joiden kerrotaan kadonneen maanjäristysalueelta Kaakkois-Turkissa. Osa lapsista on kiidätetty sairaalaan muualle Turkkiin, koska tarvittavaa kiireellistä hoitoa ei ole voitu antaa lähempänä, mutta lapsen henkilöllisyys on jäänyt selvittämättä. Lapsi itse voi olla liian nuori tai liian huonossa kunnossa pystyäkseen kertomaan, kuka on.