Turkissa kolme ihmistä pelastettiin raunioista elossa, pelastetuista yksi kuoli sairaalassa

Maanjäristyksessä on Turkissa ja Syyriassa kuollut yli 40 000 ihmistä. Järistyksestä tulee kohta kuluneeksi kaksi viikkoa, ja toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut. Paikallisia pelastusoperaatioita on lopetettu sekä Turkissa että Syyriassa.