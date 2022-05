Turkki hyökkäsi Suomea vastaan kriittisellä hetkellä – asiantuntijan mukaan Erdoganin raju peli asettaa koko Naton hankalaan asemaan

"Vaikuttaa laskelmoidulta"Suomen ulkopoliittinen johto on viestinyt olevansa hämmentynyt Turkin ulostuloista, sillä esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön mukaan Erdogan on aiemmin viestittänyt tukevansa Suomen Nato-jäsenyyttä.Leinonen pitää ulostuloa todennäköisesti etukäteen laskelmoituna.– Jos turkkilaiset ovat ajan tasalla, niin he tietävät, että Suomella on huoli siitä, mitä Venäjä tekee Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen. Nyt Suomi on hakenut jäsenyyttä, joten Turkki voi saada hyötyä mahdollisimman tiukasta kannasta. Tätä on vaikea nähdä muuna kuin rankkana pelinä.Alaranta näkee asian osittaisena neuvottelutaktiikkana.– Turkissa ei varmaan pidetty todennäköisenä näiden hakemusten tuloa. Varmaan sitä strategiaa on alettu vasta nyt pyörittelemään ja katsottu, mitä tästä voidaan saada aikaiseksi.Turkki vaatinut tiettyjen ihmisten luovuttamistaMitä Turkki sitten tarkalleen ottaen haluaa?Turkki on pyytänyt tukea asioihin, joita se pitää turvallisuushuolinaan. Maan hallinto ja pitkälti sen alaisuudessa toimiva media ovat viime päivinä kritisoineet Suomen ja Ruotsin "antavan tukea terroristijärjestöille", viitaten etenkin maan vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytettyyn islamilaiseen Gülen-liikkeeseen ja kurdien sissijärjestö PKK:hon.Maa on myös vaatinut turvatakuita koskien PKK:ta ja aseidenvientikiellon poistoa. Suomi asetti vientikiellon vuonna 2019 sen jälkeen, kun Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan.Yhdeksi Turkin kritiikin kohteeksi on nostettu myös se, että Ruotsin Pohjois-Syyrian kurditaistelijoille lähettämiä aseita olisi päätynyt PKK:n käsiin.Lisäksi Turkin hallinto on kritisoinut sitä, että Suomi ja Ruotsi eivät ole luovuttaneet sen terroristeiksi katsomia henkilöitä takaisin maahan.Turkin oikeusministeriö kertoi maanantaina maan hallintoa lähellä olevalle Sabah-lehdelle, että Suomi ja Ruotsi olisivat hylänneet Turkin pyynnöt luovuttaa 33 ihmistä, joita Turkki pitää joko PKK:n ja tai Gülenin kannattajina.Turkin mediassa on nostettu esille myös, että Suomessa toimisi joitain Gülen-liikkeeseen kytköksissä olevia päiväkoteja ja kouluja."Emme tietenkään voi lähteä Turkin hallinnon linjoille"