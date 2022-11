Turkki: Nato-prosessista keskustellaan Suomen ja Ruotsin ulkoministerien kanssa tiistaina – "Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin suhteen"

– Prosessi etenee myönteisesti, mutta yhä on otettava joitakin askelia. Suomeen liittyvät ongelmat eivät ole niinkään suuria. Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin suhteen. Ruotsi on maa, jonka tulisi ottaa enemmän askelia, Cavusoglu sanoi NTV:n mukaan.