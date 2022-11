Turkki-tutkija ei näe suurta muutosta maan asenteessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin – "Samaa jankuttamista"

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä vierailla Turkissa ensi tiistaina. Mediatietojen mukaan Kristersson on kirjoittanut Erdoganille kirjeen, jossa hän on vakuutellut Ruotsin viranomaisten tekevän tiukemmin töitä kurdien sissijärjestö PKK:ta vastaan, jonka jäsenien "majoittamisesta" Turkki on Ruotsia syyttänyt.