Tutkija ei yllättynyt lauantain draaman jälkeen valinnoista Kiinan politbyroon pysyvään komiteaan, uusissa valinnoissa painottuivat Xille lojaalit miehet

Usein nimitykset pysyvään komiteaan ovat liittyneet vallassa olevaan johtajaan, ja kun uusi johtaja on valittu, vanhojen jäsenten tähti on lähtenyt laskuun. Wang on ollut poikkeus, sillä hän on ollut mukana jo 1990-luvulta lähtien keskeisissä puoluetehtävissä jo Jiang Zeminin ja Hun kausilla.