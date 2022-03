Ukrainan ja Venäjän tulitaukoneuvotteluista on kantautunut viime aikoina osin lupaavan kuuloisia tietoja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut näkevänsä niissä positiivisia merkkejä ja Venäjä on todennut pitävänsä neuvotteluja "merkityksellisinä" .