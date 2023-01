Ukraina ilmoitti päättäneensä uhrien etsinnät Dniprossa – uhriluku nousi 45:een, kadonneita yhä parikymmentä

Venäjän epätarkkojen aseiden käyttö kielii puolustusministeriön mukaan laajemminkin siitä, että Venäjän sodanjohdolla on suuria vaikeuksia pitkän kantaman iskuissa. Sillä on vaikeuksia tunnistaa maaleja ja saada nopeaa ja tarkkaa tietoa siitä, millaisia vahinkoja on aiheutettu.