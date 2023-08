Ukraina iskenyt lennokein venäläiseen säiliöalukseen, kertoo venäläisuutistoimisto

Moscow Times -lehti on tunnistanut kyseisen aluksen kemikaalitankkeri SIG:ksi, joka on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Alus on päätynyt Yhdysvaltain pakotelistalle, koska sitä oli käytetty lentopetrolin toimittamiseen Syyriaan maan presidentti Bashar al-Assadia tukeville venäläisjoukoille.