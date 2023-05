Ukraina kertoi edenneensä Bahmutin lähellä ja torjuneensa Venäjän suuren ohjushyökkäyksen

– Maanviljelijät ovat mahdottoman valinnan edessä. Joka ikinen päivä heidän on päätettävä, vaarantavatko he henkensä ja käyvät viljelytöihin vai jättävätkö menemättä pelloille, jolloin he menettävät tulonsa ja mahdollisuutensa elättää perheensä, sanoi Punaisen Ristin miinanraivaukseen erikoistunutta yksikköä johtava Andrew Duncan.