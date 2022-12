Ukraina pelkää Venäjän suunnittelevan uutta hyökkäystä Kiovaan vuoden alussa – asiantuntijan mukaan lännen aseavun jarruttelu vain pitkittää Ukrainan sotaa

Eniten Ukrainaa on tukenut Yhdysvallat. Maa on lahjoittanut Ukrainalle muun muassa ilmatorjuntaohjuksia. Viime aikoina on myös uutisoitu, että Yhdysvallat olisi valmistellut tehokkaiden Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista. Asiasta on uutisoinut muun muassa Politico. Syksyllä Yhdysvallat toimitti Ukrainaan Nasams-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.