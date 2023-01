Ukraina sanoo torjuneensa uudenvuodenyönä kymmeniä Venäjän maahan suuntaamia lennokkeja

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lauantaina pitämä uudenvuodenpuhe osoitti jälleen, että Putin on epävarma kyvystään hallita Venäjän informaatiotilaa. ISW:n mukaan Putin keskittyy siksi perustelemaan sodankäyntiä ja sen hintaa kotiyleisölleen Venäjällä.