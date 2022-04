Ukraina sanoo Venäjän haluavan "tehdä lopun Donbassista" – Mariupolissa siviilit ovat YK:n mukaan nälänhädän partaalla

YK:n ruokaohjelma WFP on sanonut, että yli 100 000 siviiliä Mariupolissa on nälänhädän partaalla eikä vettä ja lämmitystä ole. Siviilien tilannetta kaupungissa on useaan otteeseen kuvailtu katastrofaaliseksi, ja Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet dokumentoivansa todisteita Venäjän epäillyistä sotarikoksista kaupungissa Haagiin toimitettavaksi.