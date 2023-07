Putin syytti länttä viljasopimuksen käyttämisestä poliittiseen kiristykseen

Yhdysvallat on julkistanut uuden aseapupaketin Ukrainalle. Apupaketin arvo on 1,3 miljardia dollaria eli reilut 1,1 miljardia euroa. Siinä on muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiä, panssarintorjuntaohjuksia ja drooneja, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriö.