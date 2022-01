Ben Hall ja Roman Oleartshik, Financial TimesItä-Ukrainan Mariupoliin kohdistuneesta tuhoisasta raketti-iskusta on kulunut seitsemän vuotta. Mariupolilaista Vitali Dragnievia ajatus uudesta verenvuodatuksesta kauhistuttaa – Totta kai täällä on suojattomampi olo kuin jossain muual.