Ukrainalla on riittävästi aseita ja vastahyökkäys alkaa pian, sanoo tiedustelujohtaja

Orbanin katsotaan heijastelevan kommenteissaan myös Venäjän propagandaa. Hän toisti narratiivia, joka kehystää Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Venäjän ja Yhdysvaltain väliseksi konfliktiksi. Orban väittää, että taistelut voivat loppua vasta, kun Venäjä tekee sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat on sanonut, että Ukrainan on päätettävä, miten ja milloin se on valmis pyrkimään rauhaan.