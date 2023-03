Ukrainan Bahmutissa kovia taisteluja, Wagner yrittää edetä kaupungin keskustaan

Kuluneiden viikkojen aikana Wagner on menettänyt mahdollisuuden värvätä uusia taistelijoita Venäjän vankiloista, koska on ajautunut jatkuviin kiistoihin armeijan johdon kanssa. Tämän vuoksi Wagner on todennäköisesti ryhtynyt värväämään venäläissiviilejä, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.