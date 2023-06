Ukrainan päähyökkäys on vielä tulossa, asiantuntija uskoo – Wagnerin kapinan suora vaikutus jäi vähäiseksi

Toistaiseksi taisteluja on käyty monessa kohdassa eteläisellä rintamalla, mutta myös idässä Donetskin alueella, jossa Ukraina on vapauttanut ensimmäistä kertaa sodan aikana vuodesta 2014 asti miehitettyinä olleita alueita. Mattila uskoo, että Ukrainan hyökkäyksen pääsuunta on etelään, koska siellä sillä on eniten voitettavaa.