Ukrainan pakolaisille kerättiin kampanjalla yli 10 miljardia – "Lisää tulee", lupaili von der Leyen

Yli 4,4 miljoonaa pakolaista on paennut Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys alkoi 24. helmikuuta. Suurin osa heistä on paennut EU-maihin. Ukrainan naapurimaa Puola on tähän mennessä ottanut vastaan yli 2,5 miljoonaa pakolaista.