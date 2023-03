Ukrainan rautatiet ovat sodan aikana venyneet ihmeisiin, kuten 50 000 ihmisen evakuoimiseen Harkovasta yhden päivän aikana – viime viikolla juna kuljetti perille myös Suomen pääministerin

Kaikkiaan rautateitä pitkin on Shevtshenkon mukaan viety turvaan neljä miljoonaa ukrainalaista. Miljoona heistä on lapsia. Noin 600 000 ukrainalaista on paennut junalla ulkomaille. Ihmisten lisäksi junilla on evakuoitu 120 000 lemmikkiä koirista ja kissoista aina krokotiileihin ja kettuihin, hän sanoo.