Ukrainan sota raivaa Iranille ja Turkille lisää tilaa toimia Syyriassa, äärijärjestö Isiskin saattaa taas nostaa päätään

Turkille Ukrainan sota on myös tarjonnut tilaisuuden ajaa tehokkaammin omia etujaan Syyriassa. Turkista on jo varoiteltu mahdollisen sotilasoperaation alkavan pian Pohjois-Syyrian kurdialueilla. Tähän saakka hyökkäys on kaatunut Yhdysvaltain ja Venäjän vastustukseen.