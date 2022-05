Ukrainan ulkoministeri Kuleba pyysi turvatakuita Kiinalta – haastattelu sisälsi Kiinan valtionmedian julkaisemaksi harvinaisen kovaa kritiikkiä Venäjää kohtaan

Länsimaat ja Ukraina ovat yrittäneet saada Kiinaa tuomitsemaan strategisen kumppaninsa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, mutta Kiina on pitänyt kiinni virallisesti puolueettomasta linjasta. Kiinalainen valtionmedia on usein toistellut venäläistä propagandaa ja on esimerkiksi välttänyt kutsumasta Venäjän toimintaa Ukrainassa hyökkäykseksi. Kuleban Xinhua-haastattelu teki kuitenkin tähän poikkeuksen.