Ukrainan vastahyökkäystä odotellaan lähiaikoina, mutta läpimurtojen saavuttaminen voi olla vaikeaa – "Paineet ovat hirveän kovat"

– Kyllä varautuisin siihen, että vuoden päästä tilanne on aika sama kuin nyt, paitsi että siinä on hirveä määrä kuolleita välissä, ja merkittävä osa Ukrainan tälle keväälle ja kesälle saamasta materiaalista on tuhoutunut. Tietysti Venäjän puolellakin on tappioita. Keskeinen avoin kysymys on, miten Ukrainaa tukevat maat ovat varautuneet uusiin ja merkittäviin tukitoimiin.