Ukrainan Zelenskyi: Donbassin taistelut Euroopan historian raaimmat

Ukrainan asevoimat kertoi aiemmin joukkojensa vetäytyneen Donbassin alueella sijaitsevan Sjevjerodonetskin keskustasta. Kaupungissa on käyty raskaita taisteluita viime viikkoina. Kaikki kolme Sjevjerodonetskin kaupungista ulos vievää siltaa on tuhottu, Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidai kertoi maanantai-iltana Guardian-lehden mukaan. Kuvernöörin mukaan Venäjä ei ole täysin valloittanut kaupunkia, sillä osa kaupunkia on yhä ukrainalaisten hallinnassa.