Ukrainan Zelenskyi kertoo pakollisista evakuoinneista Donetskin alueella – "Mitä enemmän ihmisiä lähtee nyt, sitä vähemmän Venäjän armeijalla on aikaa surmata ihmisiä"

“Vakuuttakaa ihmiset lähtemään”

Zelenskyi sanoo, että evakuoinnit järjestetään lähteville ihmisille ja että luvassa on niin logistista kuin rahallista tukea. Hänen mukaansa ihmisten täytyy itse ainoastaan päättää lähtemisestä.

– Jos teillä on mahdollisuus, puhukaa Donbassin taistelualueille jääneille. Vakuuttakaa heille, että lähteminen on välttämätöntä, etenkin jos kyse on lapsiperheistä. Jos teillä on mahdollisuus auttaa kotinsa jättäneitä ihmisiä, tehkää niin, Zelenskyi vetosi ukrainalaisiin.

Ukrainan yleisradio kertoo, että Vereshtshukin mukaan evakuoinneista kieltäytyvien tulee allekirjoittaa dokumentti, jossa jääjä ottaa vastuun kaikista mahdollisista riskeistä.